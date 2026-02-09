Aanmelden
West-Vlaam­se Wout Alle­man wordt vier­de in gere­nom­meer­de Spaan­se gravelkoers

Wout Alleman

Archiefbeeld

Wout Alleman (Buff-BH) uit Otegem (Zwevegem) is zondag vierde geworden in het eindklassement van Santa Vall, een hoog aangeschreven gravelkoers in het Spaanse Girona. De overwinning ging naar Europees kampioen Mads Würtz Schmidt, een Deen van Specialized.

Würtz Schmidt legde de basis voor zijn overwinning in de 120 kilometer lange openingsrit van zaterdag, waarin de renners bijzonder veel modder en zelfs passages door waterstromen voor de wielen kregen. De Europese kampioen won de etappe met elf seconden voorsprong op marathonmountainbiker Alleman (tweede) en dertien op de Franse oud-WorldTour-renner Romain Bardet (derde). Daan Soete werd toen negende.

De 85 kilometer lange slotetappe van zondag eindigde op een sprint van een ruime kopgroep, gewonnen door de Duitser Tim Wollenberg. Würtz Schmidt eindigde in de kopgroep en stelde zo zijn eindzege veilig. Bardet is in de eindstand tweede op dertien seconden, de Zuid-Afrikaan Matthew Beers derde op 27 seconden. Alleman moest in de slotrit als 22e meer dan een minuut toegeven en tuimelde zo nog van het eindpodium. Hij is vierde in de eindstand met bijna anderhalve minuut achterstand.

Voor veel Europese gravelbikers was Santa Vall de openingswedstrijd van het seizoen. Bij de vrouwen ging de eindzege naar Sofia Gomez Villafane, een Argentijnse ploeggenote van Würtz Schmidt.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

