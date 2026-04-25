West-Vlaam­se ploe­gen ken­nen tegen­stan­ders in eind­ron­de voetbal

2023-01-13 00:00:00 - Zulte Waregem treft KV Mechelen in halve finales Beker van België

Vanmiddag is er geloot voor de eindrondes in de lagere reeksen van het voetbal. Daarbij staan meteen enkele West-Vlaamse confrontaties op het programma. Onder meer KV Diksmuide Oostende en Racing Harelbeke treffen elkaar al in de eerste ronde.

In de eerste ronde met het oog op promotie naar eerste nationale neemt KV Diksmuide Oostende het op tegen Racing Harelbeke. De winnaar van dat duel speelt in de volgende ronde tegen Jong Zulte Waregem of Bocholt.

Ook KSV Rumbeke komt in actie en moet voorbij het Limburgse Zepperen-Brustem om kans te maken op promotie naar tweede nationale. In de strijd om een ticket voor derde nationale staat er met Wielsbeke tegen Racing Waregem een burenduel op het programma. Wervik krijgt dan weer Bierbeek tegenover zich.

Alle wedstrijden worden zondagnamiddag om 15.00 uur afgewerkt.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer

