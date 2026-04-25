In de eerste ronde met het oog op promotie naar eerste nationale neemt KV Diksmuide Oostende het op tegen Racing Harelbeke. De winnaar van dat duel speelt in de volgende ronde tegen Jong Zulte Waregem of Bocholt.

Ook KSV Rumbeke komt in actie en moet voorbij het Limburgse Zepperen-Brustem om kans te maken op promotie naar tweede nationale. In de strijd om een ticket voor derde nationale staat er met Wielsbeke tegen Racing Waregem een burenduel op het programma. Wervik krijgt dan weer Bierbeek tegenover zich.

Alle wedstrijden worden zondagnamiddag om 15.00 uur afgewerkt.