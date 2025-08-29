Wervelend Club Brugge klopt Monaco en opent Champions League-campagne met zege
Foto: Belga
Twee op twee voor de Belgische clubs in de Champions League, want na Union kon ook Club Brugge zijn openingswedstrijd winnen. Al voor de rust was tegenstander AS Monaco geklopt na drie Brugse goals.
Na vier minuten veerde Jan Breydel een eerste keer recht. Club Brugge, dat de verliespartij tegen La Louvière duidelijk van zich had afgeschud, liet meteen zien dat het in Europa niet te onderschatten valt. Alleen stond Tzolis zichzelf in de weg: zijn eigen linkervoet stak stokken in de wielen van de openingsgoal.
Nog geen vijf minuten later ging het thuispubliek alweer door een rollercoaster van emoties. Na een fout van Mignolet wees de scheids naar de stip. De Brugse doelman leek even de schlemiel te worden, maar rechtte zijn fout meteen door de strafschop knap uit zijn doel te houden. Chaos troef dus, net zoals in eerdere Europese duels van blauw-zwart. Die chaos werd zelf nog groter toen diezelfde Mignolet enkele minuten later naar de kant moest met een blessure. Zo staan de keepers van Club Brugge opnieuw in de schijnwerpers.
"Jin Twee Drieje"
Club trok zich echter weinig aan van die tegenslagen en nam de Franse nummer drie van vorig seizoen stevig in de tang. Monaco verloor te vaak onnodig de bal en kon bij momenten alleen maar toekijken. Een goal van Brugse kant kon dan ook niet uitblijven. Twee vernuftige balletjes van achtereenvolgens Onyedika en Vanaken zetten Tresoldi, waar toch nog veel vraagtekens rond waren voor aanvang van deze match, op weg naar een verdiende 1-0.
Club creëerde verder een karrenvracht aan kansen maar leek zichzelf niet echt te belonen. Tot Onyedika een goede terugspeelbal van Forbs, die overigens een behoorlijke eerste helft speelde, de 2-0 in doel verwerkte. Wie vaker in Jan Breydel vertoeft weet hoe de fans dan reageren. “Jin Twee Drieje” galmde doorheen het stadion en wie anders dan Vanaken trapte dan ook op knappe wijze die gevraagde derde goal binnen.
Ook in de tweede helft bleef Monaco de mindere ploeg, al konden de bezoekers af en toe wel eens dreigen. Telkens het echt gevaarlijk werd, stond Jackers pal. Club bleef de dominante partij en liet weinig aan de tegenstander over. Via Diakhon en een late tegengoal van Ansu Fati werd het uiteindelijk 4-1, een mooie afspiegeling van de Brugse overmacht.