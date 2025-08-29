Na vier minuten veerde Jan Breydel een eerste keer recht. Club Brugge, dat de verliespartij tegen La Louvière duidelijk van zich had afgeschud, liet meteen zien dat het in Europa niet te onderschatten valt. Alleen stond Tzolis zichzelf in de weg: zijn eigen linkervoet stak stokken in de wielen van de openingsgoal.

Nog geen vijf minuten later ging het thuispubliek alweer door een rollercoaster van emoties. Na een fout van Mignolet wees de scheids naar de stip. De Brugse doelman leek even de schlemiel te worden, maar rechtte zijn fout meteen door de strafschop knap uit zijn doel te houden. Chaos troef dus, net zoals in eerdere Europese duels van blauw-zwart. Die chaos werd zelf nog groter toen diezelfde Mignolet enkele minuten later naar de kant moest met een blessure. Zo staan de keepers van Club Brugge opnieuw in de schijnwerpers.