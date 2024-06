De 31-jarige Balanta werd in september 2019 door blauw-zwart overgenomen van het Zwitserse FC Bazel. Voordien kwam hij uit voor de Argentijnse topclub River Plate. De negenvoudige Colombiaanse international moest het veelal stellen met een rol als invaller en werd in januari vorig jaar dan ook een half seizoen verhuurd aan het Duitse Schalke 04. In de zomer keerde hij weer terug naar West-Vlaanderen en werd hij weer opgenomen in de A-kern. Dit seizoen gold hij in 32 wedstrijden opnieuw als invaller op het Brugse middenveld.

Bij blauw-zwart speelde Balanta in totaal 144 wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde en drie assists gaf. Met Club won de Colombiaan vier landstitels en een Supercup.