We besef­fen dat we ons abso­lu­te top­ni­veau moe­ten halen”: Coach Nic­ky Hay­en wil met Club tegen Bar­cel­o­na voor­al naar zich­zelf kijken

Nicky hayen voor fc barcelona

"We beseffen dat we morgen ons absolute topniveau moeten halen." Dat zegt coach Nicky Hayen van Club Brugge, één dag voor de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. Blauw-zwart wil zijn huid tegen de Spaanse topclub duur verkopen.

"We weten hoe dominant zij willen spelen en dat ze graag hoog pressen", zegt Hayen. "Ze zijn ook heel gevaarlijk op de tegenpressing. Ze hebben een aanvallende linie met heel veel kwaliteiten, dat weet iedereen. We moeten het juiste wedstrijdplan bedenken, ons wapenen tegen al dat geweld en zien dat we zelf kansen kunnen krijgen. Het wordt weer een goede test om te tonen wat we waard zijn."

Hayen is niet bezig met welk elftal Barça-coach Hansi Flick woensdagavond het veld opstuurt. "We zullen wel zien wie er speelt. Uiteindelijk verandert hun opstelling niet veel, zij willen altijd de bal hebben, wie er ook in de basis staat."

"Geen snipperdagen meer"

"Ze hebben een brede kern en veel opties. Wij moeten vooral naar onszelf kijken en zien hoe we hen kunnen tegenhouden. De topclubs nemen dit jaar in de Champions League, in tegenstelling tot vorig seizoen, geen snipperdagen meer. Ik denk dus dat Barcelona heel gemotiveerd voor de dag zal komen."

Club telt na drie speeldagen drie punten. De West-Vlamingen begonnen met een knappe zege tegen AS Monaco (4-1), maar verloren nadien bij Atalanta Bergamo (2-1) en Bayern München (4-0). Barça heeft zes punten.

"Voorbereiden zoals elke andere wedstrijd"

Nicky Hayen geeft toe dat het ook voor hem "een bijzondere wedstrijd" wordt. Toch vindt de coach van Club Brugge dat blauw-zwart zich op de kraker moet voorbereiden "zoals op elke andere wedstrijd". Hij rekent ook op de steun van de fans.

Hayen sprak dinsdag op het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd zijn "respect en bewondering" uit voor het sterrenensemble van Barcelona. "Maar als je die emoties de overhand laat nemen, komt het niet goed", benadrukte de Limburger kordaat. "Je moet altijd gefocust blijven. Nederig zijn en hard werken."

"We moeten onze vorige campagne in het achterhoofd houden. We hebben toen ook onze ware aard laten zien en sterke wedstrijden gespeeld. Dat kan morgen ook."

