"Voorbereiden zoals elke andere wedstrijd"

Nicky Hayen geeft toe dat het ook voor hem "een bijzondere wedstrijd" wordt. Toch vindt de coach van Club Brugge dat blauw-zwart zich op de kraker moet voorbereiden "zoals op elke andere wedstrijd". Hij rekent ook op de steun van de fans.

Hayen sprak dinsdag op het traditionele persmoment daags voor de wedstrijd zijn "respect en bewondering" uit voor het sterrenensemble van Barcelona. "Maar als je die emoties de overhand laat nemen, komt het niet goed", benadrukte de Limburger kordaat. "Je moet altijd gefocust blijven. Nederig zijn en hard werken."

"We moeten onze vorige campagne in het achterhoofd houden. We hebben toen ook onze ware aard laten zien en sterke wedstrijden gespeeld. Dat kan morgen ook."

