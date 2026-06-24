Bossuyt mag de nationale kampioenentrui de komende maanden dragen. Eerst trekt ze nog op hoogtestage, daarna staat haar deelname aan de Tour de France Femmes op het programma. Voor haar ouders wordt dat een bijzonder moment.

"Je eigen kind zien rondrijden in de nationale trui in de Tour de France... Dat zijn dromen. Dat zal voor ons allebei iets heel speciaals zijn", zeggen haar ouders Dany Bossuyt en Fabienne Vanneste.