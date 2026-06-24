Kersvers Belgisch kampioene wielrennen Shari Bossuyt is zondagavond warm onthaald in haar thuisgemeente Bissegem, bij Kortrijk. Enkele uren na haar overwinning op het BK stonden familie, vrienden en supporters haar op te wachten en dat werd een emotioneel weerzien.
Enkele uren nadat ze de Belgische driekleur had veroverd, keerde Shari Bossuyt zondagavond terug naar Bissegem. Familie, vrienden en supporters wachtten haar daar op voor een feestelijke en emotionele ontvangst.
Vooral haar oma en meter Marie Christine Decock was zichtbaar geëmotioneerd. "Dat ik dit nog mag meemaken als mémé van 80 jaar. Ze komt van ver en ik ben fier op haar. Ik kan er niet aan doen: ik ben fier."
"Onwerkelijk"
Bossuyt mag de nationale kampioenentrui de komende maanden dragen. Eerst trekt ze nog op hoogtestage, daarna staat haar deelname aan de Tour de France Femmes op het programma. Voor haar ouders wordt dat een bijzonder moment.
"Je eigen kind zien rondrijden in de nationale trui in de Tour de France... Dat zijn dromen. Dat zal voor ons allebei iets heel speciaals zijn", zeggen haar ouders Dany Bossuyt en Fabienne Vanneste.
"Je eigen kind zien rondrijden in de nationale trui in de Tour de France... Dat zijn dromen."
Zelf beseft Bossuyt nog nauwelijks wat ze heeft bereikt. "Eigenlijk niet. Elke keer dat ik de trui aandoe, voelt het onwerkelijk. Ik denk dat het nog een paar dagen zal duren voor het echt binnendringt."