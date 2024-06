"Hallo beste fans, het is tijd om afscheid te nemen na een ongelofelijk seizoen". Zo opent Thiago zijn afscheidsboodschap aan het adres van de Clubfans. Thiago scoorde in zijn eerste en enige seizoen 29 keer, waarvan 18 keer in de competitie.

Na een goede start viel Thiago wat stil, maar altijd voelde hij de steun van de fans: "Ik moet jullie bedanken voor alle steun die jullie mij hebben gegeven. We maakten ups en downs mee, maar jullie steunden ons altijd". Uiteindelijk zou Thiago nog ontploffen, wat hem een transfer naar de Premier League opleverde.

Geen gedroomd einde

Het einde was er echter geen waar Thiago en Club van droomden. In de wedstrijd tegen Union blesseerde de spits zich na een botsing met Nusa, waardoor hij de laatste twee wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. De titelwedstrijd tegen Cercle volgde hij mee vanop de bank.