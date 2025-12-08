3°C
Vol­ley­bal­ler Sam Deroo (Ex-Knack) wordt opnieuw vader

Sam Deroo

Belga

Topvolleyballer Sam Deroo (33), kondigde in een interview met Sporza heugelijk nieuws aan. Samen met zijn Bulgaarse vriendin verwacht hij een dochtertje. In december nog maakte de Red Dragon bekend dat hij lijdt aan teelbalkanker. 

Deroo zit momenteel in zijn chemotherapie. Toch voelt hij zich relatief goed, dat vertelde hij tijdens een interview met Sporza. Samen met zijn vriendin verwacht hij namelijk een dochtertje. Dat vernam hij enkele weken voor zijn kankerdiagnose. Deroo heeft al een zoontje en nu komt er dus een dochter bij. De bevalling is gepland voor eind juni. 

Sport

Volleyballer Sam Deroo (ex-Knack) krijgt kankerdiagnose
Gianni Seeuws

