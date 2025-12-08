Deroo zit momenteel in zijn chemotherapie. Toch voelt hij zich relatief goed, dat vertelde hij tijdens een interview met Sporza. Samen met zijn vriendin verwacht hij namelijk een dochtertje. Dat vernam hij enkele weken voor zijn kankerdiagnose. Deroo heeft al een zoontje en nu komt er dus een dochter bij. De bevalling is gepland voor eind juni.