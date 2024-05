"Hij kwam op de radar van Decospan Menen via onze nieuwe coach Julien Lemay, die de Franse competitie als geen ander kent", legt het team uit. "Indrukwekkende fysieke kwaliteiten en een grote motivatie had Jurkovics al, de voorbije jaren is hij in Frankrijk ook heel wat gegroeid. Op basis van zijn bovengemiddelde netoverschrijding rekenen we volgend seizoen op de kersverse middenman voor stevig blokwerk en aanvallende opties door het midden."