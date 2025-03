Menen verloor nog niet in de Champions Play-offs maar moet op bezoek bij Maaseik toch op de adem trappen in het wedstrijdbegin. Cody Kessel maakt er snel 7-2 van. Dat verschil blijft op het bord staan, ook al omdat Maaseik een stuk beter serveert. Samuel Fafchamps met twee aces op het einde van set één: 25-18, dat is duidelijk.

Volgende week revanche?

Set twee loopt wel wat beter maar zoals Vandecaveye zelf aangeeft: onvoldoende om echt te dreigen: 25-21 in set twee. Menen kan in set drie opnieuw volgen maar stuikt dan weer ineen. Maaseik pijn doen lukt niet vandaag: 25-18 weer. Voor Menen is het de eerste nederlaag in deze Champions Play-offs. Ook Maaseik verloor al één match. Volgende zondag is er Menen-Maaseik.