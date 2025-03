Met 23 punten heeft Roeselare in de stand nu zes punten voor op Lycurgus en Haasrode Leuven (17). Orion (14), Dynamo (12) en Aalst (11) maken ook nog kans om bij de beste twee van hun land te eindigen. Achel (7) en Huizen (6) bengelen achteraan.

In de Challenge Pay Off ging Maaseik met 3-2 (21-25, 25-23, 25-22, 18-25, 15-11) onderuit bij Borgworm. In de stand moet Maaseik nu Menen, dat zaterdag met 3-0 won van Guibertin, naast zich dulden. Beide teams hebben 14 punten.