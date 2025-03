Het zijn een aantal prioriteiten in het beleidsplan 2025-2028 van Voetbal Vlaanderen. Als basis daarvoor dienden de resultaten van een bevraging bij bijna 4.000 clubs, trainers, ouders, scheidsrechters en spelers.

Vandaag zijn bijna 357.000 voetballers aangesloten bij een club in Vlaanderen. In vergelijking met een decennium geleden betekent dat een groei van 28 procent. Voetbal Vlaanderen wil die lijn doortrekken door "een nog sterkere omkadering van de voetbalgemeenschap uit te bouwen".

Intensiever samenwerken met clubs

"Onze ambities zijn groot: van meer voetballende jongens en meisjes over grotere fanbeleving tot nog meer fair play en minder racisme. We zijn er ons ten volle van bewust dat dit alles op het terrein moet worden waargemaakt door onze meer dan 2.900 clubs en ons scheidsrechterskorps. Maar ze staan er niet alleen voor", verduidelijkt Philippe Rosier, Algemeen Directeur Voetbal Vlaanderen.

"We gaan hen de komende jaren nog intensiever begeleiden en nog meer ontzorgen op het vlak van administratie. Op die manier creëren we ademruimte zodat clubs en scheidsrechters zich kunnen focussen op de essentie van het voetbal. Samen bouwen we aan een sterkere, inclusievere en toekomstgerichte voetbalfamilie."

Meer fans, minder wachtlijsten

Zeven op tien clubs ontvangen vandaag minder dan 100 toeschouwers per match. Via extra fanbeleving met de hulp van Voetbal Vlaanderen moet dat aantal tegen 2028 met de helft omhoog. "Ploegen uit onze Eerste Afdeling zetten we voortaan extra in de kijker met hulp van onze eigen marketing- en communicatie-experten. Daarnaast ligt er een nieuw competitieformat op de tekentafel, zullen we een innovatief mediaplatform lanceren om nieuws, beelden en klassementen te centraliseren en rollen we een specifieke contentstrategie uit om extra fans naar de stadions te trekken. Vanaf 2026 zullen we opleidingen en tools ontwikkelen om ook de fanbeleving in het amateurvoetbal te versterken", legt Rosier uit.

Om het probleem van de wachtlijsten aan te pakken, een fenomeen waarmee een op de drie clubs kampt, zullen die clubs gekoppeld worden aan clubs met een onvolledige jeugdwerking. Door het Futbalista-programma op te schalen hoopt Voetbal Vlaanderen tegen 2028 een kwart meer meisjesclubs te hebben.

50% van de trainers met diploma

Een andere prioriteit is het niveau van de trainers op te krikken door het aantal gediplomeerde coaches te verhogen. Binnen vier jaar moet de helft van de ruim 19.000 trainers een of meerdere diploma's hebben. "Vandaag behalen meer dan 2.500 trainers jaarlijks een diploma bij Voetbal Vlaanderen. Tegen 2028 willen we dat de helft van alle actieve trainers gekwalificeerd is", onderstreept Rosier. "En ook het aantal vrouwelijke coaches moet omhoog. Vandaag maken zij net geen 6% van ons totale trainerskorps uit. Via gerichte wervingscampagnes, mentorschap, scholarships en aanvangsbegeleiding wil Voetbal Vlaanderen dit percentage tegen 2028 met 50% verhogen."

Respect en fair play blijft topprioriteit

Daarnaast wil Voetbal Vlaanderen blijven inzetten op respect op en naast de velden, met speciale aandacht voor fair play, discriminatie en racisme. Vooral de bekendheid van de club-API's (Aanspreekpunt Integriteit) is daarbij een werkpunt. "Via gerichte communicatiecampagnes, visuals en community events zullen we werk maken om de bekendheid en toegankelijkheid van het aanspreekpunt rond integriteit bij onze clubs te vergroten. Het kan niet dat 6 op de 10 ouders en een kwart van de trainers niet weet wie die rol vervult binnen de club", aldus Rosier. "Daarnaast willen we tegen 2028 dat 8 op de 10 refs, ouders en spelers meer sportiviteit en respect op en naast het veld ervaren tegen 2028. Het aantal gevallen rond discriminatie moet tegen 2028 met de helft dalen."