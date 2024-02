"Ik denk dat we tegen Nigeria hadden kunnen winnen. We kregen in ieder geval de beste kansen", zei Broos tijdens de persconferentie na afloop. "Maar dat is voetbal, soms verdien je het om te winnen en lukt het niet, soms verdien je het niet en lukt het wel. Daar moet je mee leven, maar op het moment zelf doet het eerlijk gezegd pijn."

"We spelen (in de kwartfinale) een slechte wedstrijd tegen Kaapverdië maar winnen op strafschoppen. Nu spelen we een hele goede wedstrijd tegen Nigeria maar verliezen we op strafschoppen. Dat is voetbal", herhaalde Broos nog eens. "Voetbal kan wreed zijn."