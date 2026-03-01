Door zijn heuvelachtige finale, met daarin vier hellingen van derde categorie, was de openingsrit van de 'Koers naar de Zon' een dubbeltje op zijn kant. Heuvelspecialisten zagen kansen, maar Milan Fretin en de andere snelle mannen hoopten op een sprint. Fretin viel wel halfweg de openingsetappe, maar schijnbaar zonder veel erg. Zes renners vormden de lange vlucht, met daarbij één Belg: Sébastien Grignard. Hij had het gezelschap van Casper Pedersen, Luke Durbridge en Patrick Gamper, Max Walker en Mathis Le Berre. Pedersen veroverde op de steile klimmetjes de eerste bergtrui.

In het peloton reden de ploegmaats van dagfavoriet Biniam Girmay en tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard vaak op kop. De voorsprong van de vluchters bleef altijd beperkt, maar toch zongen ze het lang uit. Grignard werd als laatste gegrepen, op 1,4 kilometer van de finish. In het peloton kwamen er op de laatste beklimming van de dag, de Côte de Chanteloup-les-Vignes, wel enkele uitvalpogingen van outsiders, maar Vingegaard en co beperkten zich tot meeschuiven. De groep bleef omvangrijk. De grootste schifting kwam er uiteindelijk vooral door twee valpartijen in de slotkilometers. Daarbij was onder meer Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) betrokken.

