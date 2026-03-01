Vito Braet uit Hulste eindigt op tweede plaats in openingsrit Parijs-Nice
Vito Braet
Vito Braet uit Hulste (Harelbeke) eindigde als tweede op de openingsetappe van Parijs-Nice. Alleen de Amerikaan Luke Lamperti was sneller. Hij was na 170,9 kilometer tussen Achères en Carrières-sous-Poissy de snelste in een massasprint. De Venezolaanse kampioen Orluis Aular werd derde en Milan Fretin vierde.
Door zijn heuvelachtige finale, met daarin vier hellingen van derde categorie, was de openingsrit van de 'Koers naar de Zon' een dubbeltje op zijn kant. Heuvelspecialisten zagen kansen, maar Milan Fretin en de andere snelle mannen hoopten op een sprint. Fretin viel wel halfweg de openingsetappe, maar schijnbaar zonder veel erg. Zes renners vormden de lange vlucht, met daarbij één Belg: Sébastien Grignard. Hij had het gezelschap van Casper Pedersen, Luke Durbridge en Patrick Gamper, Max Walker en Mathis Le Berre. Pedersen veroverde op de steile klimmetjes de eerste bergtrui.
In het peloton reden de ploegmaats van dagfavoriet Biniam Girmay en tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard vaak op kop. De voorsprong van de vluchters bleef altijd beperkt, maar toch zongen ze het lang uit. Grignard werd als laatste gegrepen, op 1,4 kilometer van de finish. In het peloton kwamen er op de laatste beklimming van de dag, de Côte de Chanteloup-les-Vignes, wel enkele uitvalpogingen van outsiders, maar Vingegaard en co beperkten zich tot meeschuiven. De groep bleef omvangrijk. De grootste schifting kwam er uiteindelijk vooral door twee valpartijen in de slotkilometers. Daarbij was onder meer Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) betrokken.
In de sprint haalde Lamperti het met een lange inspanning vanop de kop. Girmay vond onvoldoende plaats langs de afsluiting om de Amerikaan te remonteren. Hij moest zich tevreden stellen met de vijfde plaats, achter Lamperti, Braet, Aular en Fretin. De 23-jarige Lamperti is meteen ook de eerste leider. Het is zijn zevende profzege, zijn eerste van het seizoen. De Amerikaan, die de voorbije twee seizoenen uitkwam voor Soudal Quick-Step, eindigde vorige week nog twee keer in de top tien van Omloop Nieuwsblad (tiende) en Kuurne-Brussel-Kuurne (negende). Maandag wacht het peloton in de 'Koers naar de Zon' opnieuw een vlakke etappe. Na 187 kilometer tussen Épône en Montargis wordt opnieuw een groepsspurt verwacht. De parcoursbouwer van organisator ASO zag op voorhand wel kansen op waaiers, maar de windsnelheden lijken daarvoor uiteindelijk te laag.