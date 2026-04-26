‘Vintage Cream’: Soudal Quick-Step presenteert speciale Giro-outfit
'Vintage Cream' voor de 150ste verjaardag van Castelli
Soudal Quick-Step trekt in mei naar de Giro d’Italia in een speciale jubileumuitrusting, nu hun kledingpartner Castelli zijn 150-jarig bestaan viert.
De outfit is gebaseerd op de kleur ‘Vintage Cream’, een bewuste knipoog naar het erfgoed van Castelli. Op elk kledingstuk is een reeks historische logo's, variaties op de schorpioen en tekstelementen aangebracht die de geschiedenis van Castelli weergeven, vanaf de vroege logo's uit de jaren zestig tot nu. Op de achterkant van de trui is de Castelli-schorpioen in chronologische volgorde weergegeven, waardoor een tijdlijn van de evolutie van het merk ontstaat.
De verschillende logo's van Castelli
CEO van Soudal-Quick-Step, Jurgen Foré, wil vooral resultaten halen in de nieuwe outfit: “Wij geloven dat we Castelli het beste kunnen eren door hard te racen. We gaan op jacht naar etappeoverwinningen en richten ons op ambities in het algemeen klassement, en we hopen dat er veel kansen zullen zijn om deze prachtige kledingstukken op het podium van de Giro d’Italia te laten zien”.
Achterkant outfit