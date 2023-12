John de Jong is er 46 en heeft een verleden van meer dan 20 jaar bij PSV Eindhoven. Als speler, scout, hoofdscout en uiteindelijk, sinds 2018, Directeur Voetbalzaken. Hij moest uit die functie opstappen in september 2022 en nam sindsdien geen andere rol op in de voetbalwereld.

Bij Club Brugge wil men blijkbaar vrij snel werk maken van een opvolger voor het sportieve luik dat Mannaert opnam. En nog opneemt tot eind dit seizoen. Als de Jong effectief in zijn plaats komt, kan hij de komende wintermercado nog samen met Mannaert aanpakken en zo is er een overdracht van kennis, redeneert blauw-zwart allicht.