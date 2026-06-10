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Kortrijk

VIDEO | De opluch­ting na de gelijk­ma­ker van de Belgen

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Een openingswedstrijd, spannender dan ons lief was. Dat is België-Egypte zeker geworden. Ook in de toch talrijke WK-dorpen waar fans samen kwamen om naar de wedstrijd te kijken. In de Devil Arena in Kortrijk kwamen dik 2000 supporters de match volgen. Hun opluchting na de 1-1 gelijkmaker, afgedwongen door Lukaku, was groot.

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Ook op heel wat andere plaatsen werd de match druk bijgewoond. Op de Wellingtonrenbaan in Oostende, in Sint-Andries Brugge of in Moen, op het 'Mundialdorp'. Op die laatste plaats telden de organisatoren 1350 fans.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman

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