Een openingswedstrijd, spannender dan ons lief was. Dat is België-Egypte zeker geworden. Ook in de toch talrijke WK-dorpen waar fans samen kwamen om naar de wedstrijd te kijken. In de Devil Arena in Kortrijk kwamen dik 2000 supporters de match volgen. Hun opluchting na de 1-1 gelijkmaker, afgedwongen door Lukaku, was groot.