Veur­ne­naar Vin­cent Euvrard ver­lengt con­tract bij Standard tot juni 2028

Vincent Euvrard heeft zijn contract bij Standard Luik met nog een seizoen verlengd tot juni 2028. Dat hebben de Rouches donderdag gemeld. "Vincent is een moderne trainer met enorm veel kwaliteiten en hij levert sinds zijn komst uitstekend werk. We willen het met hem begonnen werk dit seizoen verderzetten om naar nog meer stabiliteit te streven", zegt sportief directeur Marc Wilmots in een mededeling.

Standard plukte Euvrard eind augustus weg bij Dender, als opvolger voor Mircea Rednic. De 44-jarige West-Vlaming stond sinds de zomer van 2024 aan het hoofd van de Kadavers en liet voordien mooie dingen zien bij Zulte Waregem (2023-2024) en RWDM (2020-2023). Hij was in zijn loopbaan ook aan de slag bij OH Leuven en Cercle Brugge, en in de lagere reeksen bij ASV Geel en Sporting Hasselt.

"Verheugd"

Euvrard noemt zich "verheugd" met zijn contractverlenging. "Sinds mijn komst heb ik de passie, de verwachtingen en de ambitie gevoeld die deze club zo speciaal maken. We hebben dit seizoen enkele stevige fundamenten gelegd, we hebben verbetering laten zien in de prestaties en de resultaten, maar we zijn nog ver van waar we willen zijn. De weg die voor ons ligt zal veel werk blijven vragen, maar ik geloof diep in onze visie voor de toekomst. Ik wil de directie bedanken voor het hernieuwde vertrouwen."

Vincent Euvrard, coach Standard

Standard eindigde in de reguliere competitie als achtste. In de Europe Play-offs moesten de Luikenaars nipt de winst aan KRC Genk laten.

Belga
