De 23-jarige Nieuwpoortenaar laste na de Wereldbeker in Gavere op 26 december vanwege gezondheidsproblemen een rustperiode in en zal die verlengen om zich vanaf nu op zijn herstel en zijn tweede wegseizoen bij Intermarché-Wanty te focussen.

“Gerben Kuypers heeft een aantal weken geleden een virale infectie opgelopen en is hierdoor in een vicieuze cirkel van verstoord herstel en vermoeidheid terecht gekomen. Dankzij rust is zijn lichaam intussen goed aan het herstellen. We verwachten dat hij er binnen enkele weken volledig bovenop zal zijn”, zegt teamdokter Paul Jorna.