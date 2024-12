In de slotronde ging hij op en over Toon Aerts, die aan de leiding reed maar op de schuine strook in de fout ging. Ook zaterdag in Herentals was Aerts al de pechvogel. Na een bliksemstart kreeg hij toen af te rekenen met een lekke band. De derde plaats op de Citadel van Namen was voor Emiel Verstrynghe. De Nederlanders Pim Ronhaar en Tibor del Grosso vervolledigden de top vijf. Eli Iserbyt moest opgeven met een blessure.

Voor Vanthourenhout was het de derde zege op rij, na Dublin en Herentals. Het is zijn vierde overwinning van het jaar, eerder was hij ook al de beste in de Jaarmarktcross van Ardooie. In de Wereldbekerstand verstevigt hij zijn leidersplaats.