"Het was de bedoeling dat ik in de laatste zandstrook mijn twee metgezellen definitief achter mij zou houden", legt Vanthourenhout uit. "Dat lukte even, maar op het lange rechte stuk kwamen Vandeputte en Sweeck toch weer aansluiten. Bij mij was het beste er helemaal af. Ik had mijn laatste cartouche verschoten, maar ik wou toch iets proberen."

Met de bijhorende dertien punten staat de 31-jarige geboren Bruggeling nog steeds aan de leiding van het klassement in de Superprestige. Hij totaliseert na drie manches 43 punten. Niels Vandeputte volgt als tweede op vier punten.

"Ik heb een goede cross afgewerkt", ging Vanthourenhout verder. "Op een gegeven moment ging ik wel licht in de fout, waardoor ik op achtervolgen was aangewezen. Daar verlies ik wel wat energie. Misschien heb ik daar net iets teveel gegeven. Ik zag op het einde de twee sprinten voor de zege. Ik had niet gedacht dat Sweeck nog op en over Vandeputte zou komen, maar daar slaagde hij toch in. Ik doe met deze derde plaats een goede zaak in het klassement. In deze snelle wedstrijden kan je punten winnen, maar vooral een pak punten verliezen. Het is nog heel vroeg, maar er zijn toch al drie manches gereden. Ik bekijk deze Superprestige van cross tot cross."