11°C
Aanmelden
Sport
Middelkerke

Alec Segaert: Ik doe mijn best om het voor de kij­kers span­nend te maken”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Alec Segaert was de renner met de grootste mixed feelings na de wedstrijd. Wat een move alweer van de Lendeledenaar in de finale, toen hij bij van der Poel en Van Aert kwam. helaas hield hij net niet vol. Segaert lijkt wel een patent te hebben op spannende finales: '"Kijk, ik doe mijn best om het aangenaam te maken voor de kijkers ook." 

Na afloop was het tijd voor reacties van enkele betrokken renners.

Jasper Philipsen

Dat was echt supermooi. Een wedstrijd die ik al heel lang target en heel graag wou winnen. Maar nooit eerder had ik zo’n supergevoel gehad. Nooit in een finale gekomen waarbij ik dacht: ik zit in een positie om te winnen. Vandaag was het gewoon alles of niets. Natuurlijk hadden we Mathieu vooraan, wat een ideale situatie was voor ons.

Alec Segaert

Ik had vooraf wel enkele scenario’s in mijn hoofd mocht ik naar de streep komen in een groepje. Op zeven kilometer voor de finish zag ik een kans om iets te proberen. Eens je er voor gaat, moet je vol voor gaan. Dat heb ik gedaan tot ik bij die twee mannen kwam. Dan even twijfelen: had ik vol voor dat podium moeten rijden of niet? Maar we hebben alles geprobeerd.

Victor Vercouillie

Het was een lange dag. Je doet het ook jezelf aan, mee in die vroege vlucht. Heel veel gegeven daarin. Ik had niet mijn beste dag, maar in de heuvelzone kon ik er iets meer door komen. Tot de tweede keer Kemmel net te kort om aan te blijven. Dan is het overleven tot aan de streep. En dan zie je die twee mannen voorbijvliegen, denk je: ik rij traag. Ze zijn veel sneller dan wij, maar zelfs supermannen zijn niet onfeilbaar. Uiteindelijk zijn ze gegrepen door Alec Segaert en dan door het peloton. Dat is ook geen slechte coureur, hij rijdt momenteel heel hard.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Jari Vanassche

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden