Het was een lange dag. Je doet het ook jezelf aan, mee in die vroege vlucht. Heel veel gegeven daarin. Ik had niet mijn beste dag, maar in de heuvelzone kon ik er iets meer door komen. Tot de tweede keer Kemmel net te kort om aan te blijven. Dan is het overleven tot aan de streep. En dan zie je die twee mannen voorbijvliegen, denk je: ik rij traag. Ze zijn veel sneller dan wij, maar zelfs supermannen zijn niet onfeilbaar. Uiteindelijk zijn ze gegrepen door Alec Segaert en dan door het peloton. Dat is ook geen slechte coureur, hij rijdt momenteel heel hard.