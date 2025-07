Nicky Hayen greep in en bracht bij de rust nieuwkomer Carlos Forbs en Michal Skaras in. Dat zorgde voor een Brugse heropleving, maar die was in eerste instantie van korte duur. De bezoekers kregen na vijf minuten in de tweede helft een driedubbele kans, maar Oh en Karetsas stuitten op Mignolet en het been van Joel Ordonez. Diezelfde Ordonez (62.) was wat later opnieuw van belang, toen de verdediger na een warrige fase met heel wat tussenstationnetjes de gelijkmaker via de lat in doel kon verwerken.