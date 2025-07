De Belgian Cat kreeg het nieuws deze week te horen bij haar terugkeer na het Europees kampioenschap, waar ze met België een tweede titel op rij had behaald. Toen ze in de VS voet aan de grond zette, bleek het WNBA-team haar aan de kant te hebben geschoven. Dat Vanloo speciaal de festiviteiten in België had laten schieten om zo snel mogelijk terug te keren naar "the Bay", maakte het extra pijnlijk. Maar volgens Nakase was het net een "teken van respect" om de beslissing aan Vanloo rechtstreeks mee te delen.