Ook in het vierde kwartier kwam Club meermaals dichtbij de openingstreffer. Na 57 minuten twijfelde Thiago te lang, oog in oog met Morris: op de doelman. Skov Olsen werkte in de herneming over. Vijf minuten later kreeg de Braziliaan een nieuwe kans, maar werkte die over Morris. Skov Olsen kon hard knallen maar deed dat knal op Morris.

Zonde, zo bleek even later. Eerst bracht Mignolet nog redding op een hard laag schot van Vanhoutte. Maar de 1-0 kwam er toch. Club kreeg de bal niet weg uit de zestien. Amoura kon alleen voor Mignolet afwerken, in het dak van het doel.

Deila moest Mignolet geblesseerd wisselen door Nordin Jackers.