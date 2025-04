Blauw-zwart domineerde het balbezit, en Chemsdine Talbi had in het openingskwartier de 0-1 aan de voet, maar Koki Machida haalde de bal nog van de lijn en bracht redding voor de Unionisten. Club maakte het Union moeilijk, maar op het halfuur was Promise David dicht bij de opener. De spits kwam goed naar binnen en omspeelde de Brugse verdediging, maar zijn poging was net niet gekadreerd.