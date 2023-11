Ook in de tweede helft zag Club Brugge sterretjes. Puertas trapte nipt over. Mignolet lette goed op bij een afstandsschot van Lapoussin, een vrije trap van Puertas en een uithaal van Castro-Montes. De 2-0 hing in de lucht, maar net dan kwamen de bezoekers langszij. De Cuyper rukte op in de Brusselse zestienmeter en krulde de bal mooi voorbij Moris.