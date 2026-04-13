Union heeft in de eerste onderlinge confrontatie met Club Brugge in de play-offs aangetoond dat het thuis een energie kan ontwikkelen waar maar weinig ploegen tegen opgewassen zijn. Strijd en duels kruidden de confrontatie, waarin Club Brugge zeker zijn momenten had. Kort na de rust bijvoorbeeld. Maar het tempo kwam toch vooral van de thuisploeg die nu vier punten bonus telt in de stand. Maar de play-offs, die duren nog lang. Dat weten we allemaal.
Voor de pauze was het al naar adem happen. Union scoorde maar het doelpunt van Rodriguez werd afgekeurd voor heel nipt buitenspel. Club Brugge antwoordde met een doelpunt aan de overzijde, een kopbal van Mechele ging, ook door mistasten van Scherpen, wel binnen.
De thuisploeg rechtte even snel de rug. Biondic scoorde de gelijkmaker met een mooie krul. Na de rust konden Tzolis en Forbs al snel dreigen maar Union troefde Club toch geleidelijkaan af in duelkracht en strijd. Dat resulteerde in de 2-1 van Zeneli die kwam inlopen en scoorde met z'n rechter.
In het klassement telt Union nu 42 punten. Vier meer dan Club. Nog zeven speeldagen te gaan.