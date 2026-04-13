15°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Union boekt een ver­dien­de zege tegen Club Brug­ge en staat nu vier pun­ten los

Union-Club 2026

Union heeft in de eerste onderlinge confrontatie met Club Brugge in de play-offs aangetoond dat het thuis een energie kan ontwikkelen waar maar weinig ploegen tegen opgewassen zijn. Strijd en duels kruidden de confrontatie, waarin Club Brugge zeker zijn momenten had. Kort na de rust bijvoorbeeld. Maar het tempo kwam toch vooral van de thuisploeg die nu vier punten bonus telt in de stand. Maar de play-offs, die duren nog lang. Dat weten we allemaal.

Voor de pauze was het al naar adem happen. Union scoorde maar het doelpunt van Rodriguez werd afgekeurd voor heel nipt buitenspel. Club Brugge antwoordde met een doelpunt aan de overzijde, een kopbal van Mechele ging, ook door mistasten van Scherpen, wel binnen. 

Brand Mechelen kopbal

De thuisploeg rechtte even snel de rug. Biondic scoorde de gelijkmaker met een mooie krul. Na de rust konden Tzolis en Forbs al snel dreigen maar Union troefde Club toch geleidelijkaan af in duelkracht en strijd. Dat resulteerde in de 2-1 van Zeneli die kwam inlopen en scoorde met z'n rechter.

In het klassement telt Union nu 42 punten. Vier meer dan Club. Nog zeven speeldagen te gaan.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Meest gelezen

WVA FRIETJES
Sport

Wout van Aert viert zege in Parijs-Roubaix met... frietjes uit Deerlijk
Stijn Steels - Wout Van Aert
Sport

Ex-ploegmaat Stijn Steels over eerbetoon van Aert: “Dat gebaar zegt alles”
Wim Lagae
Nieuws

Promotie KV Kortrijk komt ook financieel als geroepen: "Stijgen was noodzakelijk"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

IMG 3066

Bekerwinnaar Menen is al gauw uitgespeeld in de play-offs: 0-3 in eigen zaal tegen Aalst
724 BB Overzicht KVK

KV Kortrijk: Na amper één seizoen terug naar eerste klasse. Het seizoensoverzicht
726 BB LINKS seingevers

Respect gevraagd voor de seingever: "Als wij het niet doen, is er geen sport meer"
727 BB LINKS zwevegem marke

Zwevegem Sport moet champagne minstens een week in de koelkast laten
Titel Mandel United

Mandel United wint tweede titel op twee jaar tijd met overwinning tegen Kalken (0-2)
725 BB Helchteren Bevo

Kampioen! Bevo Roeselare B wint titel tegen rechstreekse concurrent Helchteren (1-3)
Aanmelden