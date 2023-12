KV Kortrijk begon met Wasinski, Mighten en Sissako in de basis en ook met de beste intenties. In de eerste vijf minuten had de thuisploeg al twee kansen om te scoren maar zowel El Idrissy als Mighten misten van kortbij. Scoren is al het hele seizoen een van de zwaktes. Nog in de eerste helft stootte Henen op Hubert. RWDM plaatste daar niets tegenover. KVK had een voorsprong wel verdiend.

Ook in de tweede helft startte de thuisploeg het gevaarlijkst met na vijf minuten een schot van Genen buiten de grote rechthoek. Hubert ging goed plat. Aan de overzijde dreigde RWDM vijf minuten later na een hoekschop via Reine-Adelaide.

De Boeck bracht Kadri, Oyo en later ook Davies en ging dus duidelijk voor de winst. KVK had effectief ook het betere van het spel maar behalve bij een schot van Kadri halfweg de tweede helft moest Hubert niet tussenkomen.

De beste kans van de hele wedstrijd kreeg Oyo op een kwartier voor affluiten. Kadri sneed door het midden en isoleerde Oyo op rechts maar hij schoot voorlangs. Nog steeds 0-0 dus.

RWDM wachtte af en had niet meer dan één echte tegenaanval nodig om te doen wat KVK niet lukte: scoren. Over rechts kwam de bal bij Reine-Adelaide die centraal keihard binnen trapte: 0-1.

Vandenberghe moest nog tussenkomen op een poging van Gueye. Aan de overzijde kopte Davies de verdiende gelijkmaker in minuut 90 al vallend naast. Wie niet scoort, kan niet winnen. Zo eindigt het bekeravontuur voor KVK in de achtste finales.