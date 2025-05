Maar liefst 75 jeugdploegen uit heel België, en zelfs Nederland, namen deel aan het toernooi. Rugby krijgt misschien minder media-aandacht dan andere populaire sporten zoals voetbal, maar wint snel aan populariteit bij jongeren. De overstap van andere sporten naar rugby is volgens de organisatoren duidelijk merkbaar.

Volgens Bjorn Torsy, jeugdcoördinator van Rugbyclub Curtrycke, is het niet alleen de sport die aanspreekt. "Bij ons staat het kind centraal. Het is niet prestatiegericht. We willen dat kinderen zich vooral amuseren."

Dat wordt bevestigd door de jonge spelers zelf. "Ik deed vroeger voetbal, maar dat interesseerde me niet echt," zegt Vander Lescouhier. "Toen ik rugby probeerde, voelde het meteen anders." Ook Louis Holderbeke vindt het bijzonder: "Vroeger kende ik niemand die rugby deed, nu zijn we hier met z’n allen. Allemaal vrienden, allemaal samen in één ploeg."

De organisatie kijkt al vooruit naar volgend jaar. "We hebben een waslijst aan ideeën om het toernooi nog beter te maken," klinkt het. "We denken dat we nog een derde groter kunnen worden dan wat er nu is."