In de zesde minuut vroeg AA Gent een strafschop nadat Cuypers neerging na getrek door Mechele. Ref Lardot oordeelde daar anders over, de VAR eveneens. Even later tikte Kums Zinckernagel aan in de zestienmeter. Lardot greep niet in, maar na het bekijken van de beelden wees hij toch naar de strafschopstip. Thiago knalde de bal hoog in doel: 1-0. Vijf minuten voor de pauze lanceerde Vanaken Thiago. De Braziliaan omspeelde Roef en leek de 2-0 binnen te trappen, maar Kandouss duwde de bal met de hand uit doel. Een rode kaart voor de Marokkaan en een tweede penalty waren het resultaat. Thiago trof voor de tweede keer raak, de Buffalo's stonden voor een schier onmogelijke opdracht.