Club (57 ptn) verliest na een 12 op 12 opnieuw punten en ziet leider Union (60 ptn) wat uitlopen. Nummer drie STVV (54 ptn) ontvangt later vanavond om 19.15 uur nog Cercle Brugge en kan dan op gelijke hoogte komen met Club. Anderlecht (44 ptn) pakt 8 op 12 en is met nog twee speelrondes te gaan in de reguliere competitie op een haar na zeker van de Champions' Play-offs.

Na een paar speldenprikjes over en weer namen de Bruggelingen na zo'n vijf minuten het heft resoluut in handen. Eerst mikte Christos Tzolis een halve volley via een Brussels been net naast, Nicolo Tresoldi kon de bal op een voorzet van Hans Vanaken wat later niet goed raken. De Brugse druk verwaterde dan wat, en paars-wit kon wat beter in de match te komen.

Bij hun eerste kans van betekenis was het meteen raak. Na balverlies van Raphael Onyedika kwam de bal met wat tussenstappen bij Nathan De Cat terecht, die de 0-1 met een subtiele trap weglegde in de verste hoek. Club had echter een snelle reactie in huis. Onyedika vond Kyriani Sabbe, wiens schot nog gepareerd werd door Colin Coosemans. Tresoldi was echter goed gevolgd en hing de bordjes van dichtbij weer gelijk. Tristan Degreef kreeg op slag van rust nog een stevige kans op de 1-2, maar mikte op Simon Mignolet.

