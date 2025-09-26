Traditie in nieuw jasje: Rozebeke Koerse vindt nieuw élan
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Rozebeke Koerse zit in een nieuw jasje. De traditionele paardenrennen in Oostrozebeke, die al sinds 1860 bestaan, kregen de voorbije jaren te maken met dalende bezoekersaantallen en financiële zorgen. Maar de organisatie heeft het roer omgegooid.
“De overgangsperiode is nu afgerond. We zouden kunnen spreken van Rozebeke Koerse 2.0”, zegt bestuurslid Jan Maes van de Koninklijke Harddraversmaatschappij De Mandel.
“De overgangsperiode is nu afgerond. We zouden kunnen spreken van Rozebeke Koerse 2.0.”
Een van de grootste veranderingen is de datum. De koers vond vroeger plaats op de eerste dinsdag van oktober, gelijktijdig met Winkel Koerse. “Dat zorgde ervoor dat zowel bezoekers als jockeys vaak voor Sint-Eloois-Winkel kozen. Door te verhuizen naar de vrijdagnamiddag en het event te koppelen aan de start van de kermis, hebben we dat omgedraaid. Vorig jaar telden we al dubbel zoveel bezoekers en paarden”, aldus Maes.
Koersen én beleving
Ook de locatie veranderde. De paardenrennen vinden nu plaats langs de Mandel. Bovendien is de toegang gratis, om zo een breder publiek aan te spreken.
Naast de koersen zelf zet de organisatie ook in op beleving. “Er is een cafetaria in de namiddag en vanaf 18 uur wordt de biertent omgetoverd tot fuiftent. We hopen met deze aanpak opnieuw een vaste waarde te worden voor jaren”, klinkt het bij Maes. Met een knipoog voegt hij eraan toe: “We wachten nog altijd op een traktatie van Winkel Koerse, omdat we hun datum hebben vrijgemaakt.”