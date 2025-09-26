Ook de locatie veranderde. De paardenrennen vinden nu plaats langs de Mandel. Bovendien is de toegang gratis, om zo een breder publiek aan te spreken.

Naast de koersen zelf zet de organisatie ook in op beleving. “Er is een cafetaria in de namiddag en vanaf 18 uur wordt de biertent omgetoverd tot fuiftent. We hopen met deze aanpak opnieuw een vaste waarde te worden voor jaren”, klinkt het bij Maes. Met een knipoog voegt hij eraan toe: “We wachten nog altijd op een traktatie van Winkel Koerse, omdat we hun datum hebben vrijgemaakt.”