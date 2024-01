Na 20 minuten staat Torhout al 0-2 voor dankzij doelpunten van Decuyper en Ballegeer. Gullegem slaat na de rust terug. Vancraeyveldt geeft de thuisploeg opnieuw hoop: 1-2. Het gaat nog op zoek naar de gelijkmaker, maar het is Torhout dat in de toegevoegde tijd de 1-3 eindstand vastlegt. Vandekerckhove zorgt voor de derde Torhoutse goal van de namiddag. In zijn laatste twee wedstrijden incasseert Gullegem zo acht tegendoelpunten.