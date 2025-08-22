23°C
Top­mat­chen tegen Bar­cel­o­na, Bay­ern en Arsen­al en ver­re ver­plaat­sing naar Alma­ty voor Club

Joaquin Seys - Club Brugge

© Belga

Club Brugge werd donderdag voor de competitiefase van de Champions League tegen het Duitse Bayern München van Vincent Kompany, het Spaanse Barcelona, het Engelse Arsenal, het Italiaanse Atalanta Bergamo, de Franse clubs Marseille en Monaco, het Portugese Sporting en het Kazachse Kairat Almaty uitgeloot.

De Bruggelingen mogen Barcelona, Arsenal, Marseille en Monaco in het eigen stadion ontvangen en hebben een lastige verplaatsing naar het verre Almaty voor de boeg. Om Bayern, Atalanta en Sporting partij te geven, moeten ze een minder verre trip maken.

De volgorde van de wedstrijden ligt nog niet vast. Zaterdag wordt de kalender bekendgemaakt.

Club Brugge Champions League

