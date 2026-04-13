De 38-jarige Timothy Dupont (Tarteletto – Isorex) heeft rit vier van de Ronde van Algerije gewonnen. De etappe liep van Sidi Bel Abbès naar Mostaganem. Arne Santy uit Geluwe greep net naast een podiumplaats.

Voor Tarteletto – Isorex was het zo opnieuw een sterke dag, want ook Yorben Lauryssen blijft indruk maken. De renner uit Jabbeke, die eerder al de openingsrit won en derde werd in rit twee, verstevigt zijn leidersplaats in het algemeen klassement. Hij behoudt ook de groene trui.

De Ronde van Algerije is een rittenkoers uit de UCI Africa Tour (categorie 2.2) en telt in totaal tien etappes. Er staan na vandaag nog zes ritten op het programma.