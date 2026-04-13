Timo­thy Dupont wint vier­de rit in Ron­de van Alge­rije, Lau­rys­sen ver­ste­vigt leiderspositie

© Tarteletto – Isorex

Timothy Dupont (38) uit Gistel heeft de vierde rit in de Ronde van Algerije op zijn naam geschreven. Teamgenoot Yorben Lauryssen uit Jabbeke blijft leider en verstevigt zowel zijn gele als groene trui.

De 38-jarige Timothy Dupont (Tarteletto – Isorex) heeft rit vier van de Ronde van Algerije gewonnen. De etappe liep van Sidi Bel Abbès naar Mostaganem. Arne Santy uit Geluwe greep net naast een podiumplaats.

Voor Tarteletto – Isorex was het zo opnieuw een sterke dag, want ook Yorben Lauryssen blijft indruk maken. De renner uit Jabbeke, die eerder al de openingsrit won en derde werd in rit twee, verstevigt zijn leidersplaats in het algemeen klassement. Hij behoudt ook de groene trui.

De Ronde van Algerije is een rittenkoers uit de UCI Africa Tour (categorie 2.2) en telt in totaal tien etappes. Er staan na vandaag nog zes ritten op het programma.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Timothy Dupont Yorben Lauryssen Arne Santy Tarteletto - Isorex

