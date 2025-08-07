30°C
Timo­thy Dupont wint Heusdenkoers

Timothy Dupont

Foto Archief

Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) heeft dinsdag de Heusdenkoers, een profkoers op de nationale kalender, op zijn naam geschreven. De 37-jarige West-Vlaming was in het Oost-Vlaamse Heusden na 171 kilometer de snelste in een sprint met een omvangrijke groep.

Een kopgroep met 21 renners trok de finale in. Ondanks nog enkele aanvallen op het einde van de wedstrijd draaide het toch uit op een sprint. Daarin toonde Dupont zich sterker dan de Duitser Joshua Huppertz (Lotto Kern-Haus) en Yentl Vandevelde (Flanders-Baloise). De Brit Thomas Portsmouth (Wagner Bazin) eigende zich de vierde plaats toe voor de Luxemburger Mil Morang (Lotto Kern-Haus).

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

