Een kopgroep met 21 renners trok de finale in. Ondanks nog enkele aanvallen op het einde van de wedstrijd draaide het toch uit op een sprint. Daarin toonde Dupont zich sterker dan de Duitser Joshua Huppertz (Lotto Kern-Haus) en Yentl Vandevelde (Flanders-Baloise). De Brit Thomas Portsmouth (Wagner Bazin) eigende zich de vierde plaats toe voor de Luxemburger Mil Morang (Lotto Kern-Haus).