In de laatste ronde speelde zich een spannende finale af. Dupont toonde zich samen met Tim Declercq (Lidl-Trek), net vader geworden, de sterkste renner in koers. Op de strandafgang richting de finishlijn op de zeedijk maakte Dupont uiteindelijk het verschil. Hij haalde het met een kleine voorsprong op de Fransman Samuel Leroux, die tweede werd, en oud-profrenner Thomas Sprengers, die als derde eindigde. Tim Declercq kwam als vierde over de meet.

Met Dupont als winnaar voegt de Beach Endurance opnieuw een bekende naam toe aan de erelijst. Vorig jaar was de overwinning voor Tim Merlier, maar hij en Yves Lampaert, beiden rijdend voor Soudal Quick-Step, stonden deze keer niet aan de start.

De Beach Endurance blijft populair onder profrenners, die de koers vaak gebruiken als voorbereiding. Toch is er ook plaats voor strandracespecialisten zoals Leroux, die halverwege koers een aanval inzette, maar uiteindelijk moest toezien hoe Dupont zijn sprint op de zeedijk perfect timede.