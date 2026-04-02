Tim Merlier schittert op het podium nadat hij de 114e Scheldeprijs wint. Op de tweede plaats eindigde de Tsjech Pavel Bittner (23) en de derde plaats was voor de Fransman Emilien Jeannière (27). "Deze zege is een opluchting", stelde Tim Merlier na afloop. "Ik kende afgelopen winter problemen met de knie. Ik startte vandaag met heel veel vraagtekens, twijfels ook of ik wel goed genoeg zou zijn om mee te doen voor de zege. Op training voelde ik dat er progressie inzat, maar dat was op training, niet in competitie. Ik voelde me niet al te best, wellicht ook door die eerste warmte."

De finale werd ontsierd door enkele zware valpartijen in de laatste negen kilometer. "Ik heb daar geluk gehad. Ik moest op een gegeven moment mijn beste skills bovenhalen. Dit om de miserie te ontwijken en alsnog mee te gaan met de kop van het peloton. Ik hoorde dat Bert Van Lerberghe er niet meer bij was. Zijn rol werd door Fabio Van Den Bossche overgenomen. Ik zat op een gegeven moment in een uitstekende positie en ging daarop vol door op mijn instinct en dus van heel ver. Ik dacht dat ik geen explosie in de benen had, maar eens ik op snelheid kwam, wist ik meteen dat ze van heel goeden huize moesten zijn om mij nog te remonteren. Mijn vertrouwen heeft met deze derde opeenvolgende zege in Schoten een fikse boost gekregen."