De Noor Sören Waerenskjold (Uno-X), woensdag winnaar van de openingstijdrit en donderdag zevende in de rituitslag, behield de paars-lila leiderstrui.

Het is al de elfde zege dit seizoen voor Merlier. Eerder won hij twee ritten in de AlUla Tour (2.1), drie in de UAE Tour (WT), Nokere Koerse (1.Pro), de Scheldeprijs (1.Pro), en drie etappes in de Ronde van Italië. In de Baloise Belgium Tour is het z'n eerste overwinning ooit.

De derde etappe brengt het peloton vrijdag over 188,4 kilometer van Turnhout naar Scherpenheuvel-Zichem. Ook daar wordt een massasprint verwacht, al kunnen enkele korte klimmetjes in de finale de aanvallers inspiratie bieden.