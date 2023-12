Kyano Cottignies uit Izegem werd in Bredene voor de tweede keer op rij Belgisch kampioen in de leeftijdscategorie U17. Cottignies, die aangesloten is bij Young Cycling Team Middelkerke, finishte ruim anderhalve minuut voor de tweede in de race. Matteo Tortelboom uit Koekelare mocht als derde mee op het podium.