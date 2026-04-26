18°C
Aanmelden
Sport
Wingene

Thi­bault Vuylste­ke pakt West-Vlaam­se titel na span­nen­de ont­snap­ping in Wingene

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Wingene vonden dit weekend de West-Vlaamse kampioenschappen bij de nieuwelingen plaats. Dat zijn de jongens onder de 17 jaar. Op een parcours van 7 kilometer in en rond Wingene mochten zij uitvechten wie de nieuwe West-Vlaamse kampioen werd.

Ongeveer vijftig renners vertrokken onder een stralende Wingense zon. De tweedejaars moesten tien rondes van telkens zeven kilometer afleggen.

Na twee rondes raakte een drietal in de ontsnapping. Ze pakten al snel een halve minuut voorsprong, maar bij het ingaan van ronde vijf kwam alles weer samen.

Hoewel de wedstrijd voor de helft gesloten was, probeerde een drietal het twee rondes later opnieuw via een vlucht. Maar van drie ging het al snel naar twee, want Decorte viel letterlijk weg. Gelukkig is het niet ernstig. Hij kon verder, maar verloor te veel tijd. Daardoor bleven zijn twee ploegmaats Trappeniers en Peiren alleen vooraan over.

In het peloton groeide het besef dat het gevaarlijk wordt. Het tempo ging omhoog, en dat eiste meteen slachtoffers achterin. In de laatste kilometers glipten Versieren en Vuylsteke weg. Zij sprintten voor de overwinning. 

Een razend enthousiaste vriendin klom bijna over het hek en zag Thibault Vuylsteke provinciaal kampioen worden.

Gianni Seeuws

gianniseeuws1@gmail.com

Gianni Seeuws
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
PK nieuwelingen

Meest gelezen

Milan Bral
Sport
Update

Jonge wielrenner uit Anzegem hersendood na verkeersongeval in Ronse: verkeersdeskundige aangesteld
Marathon Kortrijk veel volk 2026
Sport

Ludieke actie: wie (halve) marathon Kortrijk te kort vond, is welkom op 'social run' van 1 km
Marathon Kortrijk 2026
Sport

Kortrijk opnieuw marathonstad: 4.000 lopers aan de start

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

KVDO Harelbeke

Geen promotie voor KVDO na thuisnederlaag tegen Harelbeke
Koercheval

Koercheval brengt jonge generatie naar hippodroom van Waregem
Zulte Waregem vs Cercle Brugge

Zulte Waregem zeker van winst in Relegation Play-Offs na 2-3-zege bij Cercle Brugge
2026-05-02 - 603_N_knackmaaseikMETSVO_20260502152947.mp4 - Q0jXC6tTc_4.jpg
Update

Roeselare kijkt tegen achterstand aan na eerste finaleduel
Rellen bekerfinale 2025

Parket vraagt doorverwijzing van drie Brugse hooligans naar correctionele rechtbank
2021-08-21 00:00:00 - BK Kubben in Oekene

PK Kubb in Wevelgem: bijna 500 mensen nemen deel
Aanmelden