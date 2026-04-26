Ongeveer vijftig renners vertrokken onder een stralende Wingense zon. De tweedejaars moesten tien rondes van telkens zeven kilometer afleggen.

Na twee rondes raakte een drietal in de ontsnapping. Ze pakten al snel een halve minuut voorsprong, maar bij het ingaan van ronde vijf kwam alles weer samen.

Hoewel de wedstrijd voor de helft gesloten was, probeerde een drietal het twee rondes later opnieuw via een vlucht. Maar van drie ging het al snel naar twee, want Decorte viel letterlijk weg. Gelukkig is het niet ernstig. Hij kon verder, maar verloor te veel tijd. Daardoor bleven zijn twee ploegmaats Trappeniers en Peiren alleen vooraan over.

In het peloton groeide het besef dat het gevaarlijk wordt. Het tempo ging omhoog, en dat eiste meteen slachtoffers achterin. In de laatste kilometers glipten Versieren en Vuylsteke weg. Zij sprintten voor de overwinning.

Een razend enthousiaste vriendin klom bijna over het hek en zag Thibault Vuylsteke provinciaal kampioen worden.

