Brentford zou voor Thiago 37 milljoen euro op tafel leggen (plus een percentage van 10 procent bij een doorverkoop), wat hem naar de top van duurste uitgaande transfers in België stuwt. Charles De Ketelaere stond daar op 1 met een transfersom van 36,5 miljoen euro toen AC Milan hem in 2022 weghaalde bij Club Brugge.

Brentford-coach Thomas Frank is in de wolken met de aanwinst. "We hebben een sleutelspeler aangetrokken voor een sleutelpositie. Thiago is een heel opwindende aanvaller die past binnen onze ploeg. Hij werkt hard en voert een heel goeie pressing uit. Hij is fysiek aanwezig, heel goed in de box en kan het spel verbinden. Hij gaat goed vooruit in de Belgische competitie. Er is dus een groot potentieel en we kijken ernaar uit hem in een rood en wit shirt te zien."