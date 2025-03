Met de komst van Kindt versterkt Decospan Menen zich op de oppositepositie, waar hij samen met Álvaro Gimeno meer opties biedt aan coach Julien Lemay. Kindt is polyvalent inzetbaar en kan ook als receptie-hoek spelen. Na een schouderoperatie is de 27-jarige hoofdaanvaller klaar om weer op topniveau te presteren. Zijn eerdere periode bij Menen was succesvol, met finales in zowel de Belgische competitie als de beker. Vanaf augustus 2025 sluit Kindt aan bij de selectie.