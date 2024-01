Net zoals zoveel andere ploegen is Team Flanders-Baloise in januari te vinden in de buurt van Calpe en Altea aan de Spaanse Costa Blanca.

Jasper Dejaegher en Victor Vercouillie zijn de jonkies bij de wielerploeg. De twee kennen elkaar goed. In de GP Jules Vanhevel was Vercouillie nog maar eens in de aanval, maar pakte Dejaegher zijn zevende zege van het seizoen.



Beide waren ook al stagiair. Vercouillie bij Blackspoke, Dejaegher bij Intermarche. Bij Team Flanders krijgen ze tijd en ruimte om zichzelf te ontdekken als renner. En wie weet treden Dejaegher en Vercouillie dan in de voetsporen van jongens als Yves Lampaert, Sep Vanmarcke of Edward Teuns.