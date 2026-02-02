12°C
San­dri­ne Tas schaatst naar zeven­de plaats op Olym­pi­sche Winterspelen

Geen medaille voor de Oostendse Sandrine Tas op de 3.000 meter op de Olympische Winterspelen. Ze schaatste een verdienstelijke wedstrijd en werd zevende. De grote verrassing was dat Nederland geen medaille haalde.

Tas heeft vooral haar zinnen gezet op de 5.000 meter. Ze begon wat afwachtend aan haar race, maar naarmate de wedstrijd vorderde kwam Tas beter in haar ritme. Dankzij haar kracht ging ze onder de tijd van Merel Conijn. Tas schaatste uiteindelijk een tijd van 4.01,26. Dat was voor de dweilpauze genoeg voor de eerste tijd. Na de pauze waren de grote kleppers aan de beurt.

De Kazachse Morozova was de eerste die onder de tijd van Tas ging met amper 6 honderdsten. Daarna gingen de Italiaanse supporters helemaal uit hun dak, want Francesca Lollobrigida schaatste een olympisch record en dat op haar verjaardag. 

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Robbe Temmerman

