Tas heeft vooral haar zinnen gezet op de 5.000 meter. Ze begon wat afwachtend aan haar race, maar naarmate de wedstrijd vorderde kwam Tas beter in haar ritme. Dankzij haar kracht ging ze onder de tijd van Merel Conijn. Tas schaatste uiteindelijk een tijd van 4.01,26. Dat was voor de dweilpauze genoeg voor de eerste tijd. Na de pauze waren de grote kleppers aan de beurt.