Op drie ronden van het einde reden vijf man weg uit het peloton: Iben Rommelaere en Wout Hemeryck van Dovy Keukens, Tars Poelvoorde en twee renners van VDM-Trawobo. Wanty leidde het peloton in de achtervolging voor de leider in de Road Series, Zeno Moonen. Maar een massale valpartij gooide roet in het eten.

Op drie kilometer van het einde speelde Poelvoorde alles of niets — en het werd alles. Een dikke week na de Memorial Bjorg Lambrecht in Knesselare won hij nu ook in Oudenburg. Quinten De Buysser werd tweede, voor Wout Hemeryck.