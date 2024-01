Buchanan kwam in januari 2022 toe bij Club Brugge van MLS-club New England Revolution. Hij was sindsdien goed voor vijf goals en twaalf assists in 67 wedstrijden. Dit seizoen werd hij door coach Ronny Deila omgevormd van flankaanvaller tot rechtsachter en speelde 20 wedstrijden (drie goals en vier assists). Hij verlaat het Jan Breydelstadion met een landstitel en een Supercup (beiden in 2022) op zijn palmares.