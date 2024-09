Vanthourenhout en de wielerfederatie hadden na de Olympische Spelen verschillende gesprekken, die hebben geleid tot een "afscheid in onderling overleg". "Het is altijd jammer om iemand te zien vertrekken, maar op een bepaald moment zijn er andere ambities", zei bondsvoorzitter Tom Van Damme daarover op het persmoment. "Dan is het beter een beslissing op korte termijn te nemen dan die te laten sudderen. En die beslissing hebben we in onderling overleg kunnen maken."