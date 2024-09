Vanthourenhout begon in 2017 als bondscoach in het veldrijden. Daarna voor de eliterenners en beloften op de weg. Onder zijn leiding werd Remco Evenepoel wereldkampioen en dubbel olympisch kampioen. Morgen geeft Vanthourenhout meer uitleg over zijn eigen toekomst. Intussen heeft hij Victor Vercouillie uit Waregem nog aangeduid als vervanger voor Yves Lampaert op het EK Tijdrijden woensdag in Limburg. Lampaert is ziek en kan niet deelnemen.